Mercato : McCourt aurait demandé 30 ME de départs

Frank McCourt aurait demandé à Pablo Longoria de vendre pour 30 millions d'euros, lors du mercato hivernal. De quoi mettre en péril les objectifs de l'OM.





Selon les informations rapportées par L'Équipe, le propriétaire américain de l'OM a confié pour mission à Pablo Longoria de vendre pour des joueurs pour 30 millions d'euros, ce mois de janvier. Mathieu Grégoire précise qu'il ne s'agit "pas d'une balance nette", étant donné que l'OM peut "réinvestir une fois qu'il a transféré des joueurs". Le Bostonien déplorerait le faible volume des ventes, sur les dernières saisons.



Info ou intox de la part du journaliste ? Pas rodé au monde du football, Frank McCourt n'a peut-être simplement pas encore compris ce qui a empêché les ventes : les joueurs ont été payés trop cher et ils ne retrouvent pas ailleurs les conditions dont ils bénéficient à Marseille. En outre, les erreurs de casting ont été beaucoup trop nombreuses. Et changer son effectif en cours de saison peut perturber l'équilibre d'un collectif. A ce moment de l'année, ce n'est donc pas à lui d'imposer des ventes, mais plutôt à l'entraîneur de faire part de ses besoins. A moins que McCourt n'ait plus les moyens de ses ambitions (remporter la C1...).



Pour rappel, le trio Eyraud-Zubizarreta-Garcia a profité de plus de 150 millions d'euros pour faire son marché, durant les premières années. Pablo Longoria paie encore aujourd'hui leurs casseroles.