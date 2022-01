MacHardy : "Cette victoire a une saveur particulière"

Jonatan MacHardy a donné son avis sur le succès obtenu par l'OM à Bordeaux (1-0). Il considère qu'il doit être estimé à sa juste valeur.





"L'importance de cette victoire, il faut tout de même la prendre en considération. Peu importe le contexte, cette série de 44 ans sans victoire pesait sur le moral des supporters marseillais. Il faut bien prendre en compte que Bordeaux, au-delà du PSG, c'est l'ennemi historique de l'OM. Les rivaux historiques de l'OM sont Toulon et Bordeaux. Les vrais supporters savent que Bordeaux est le vrai rival héréditaire, cette victoire a donc une saveur particulière", a déclaré le journaliste sur RMC Sport.



L'OM n'avait plus gagné en terres girondines depuis 44 ans. Ce qui explique la ferveur affichée par les supporters, au retour des joueurs à Marseille, dans la nuit de vendredi. Ils ont en effet été nombreux à fêter ça à Marignane. La série s'inverse quelque peu, puisque Bordeaux n'a plus remporté de match contre les Phocéens depuis avril 2019 et qu'il n'a plus gagné à Marseille depuis... mai 2008.