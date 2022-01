La réaction de Pau Lopez à sa signature définitive

Pau Lopez (27 ans) a réagi à l'annonce la levée de son option d'achat.





Sur Instagram, le portier espagnol a commenté la nouvelle de son engagement définitif avec l'OM : "Heureux d'annoncer mon engagement total à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2026. Je suis très reconnaissant au club de m'avoir accordé sa confiance. Allez l'Olympique", a-t-il écrit.



À compter de juillet, le gardien de but sera engagé jusqu'en juin 2026. L'OM a donc déboursé 720 000 euros pour obtenir son prêt, et 12 millions d'euros pour le recruter définitivement. Il évoluait jusque-là sous la tunique de l'AS Rome, où il n'est pas parvenu à montrer son meilleur niveau. Il est particulièrement convaincant, depuis le début de saison, et a notamment réalisé 11 clean sheets en 20 matchs, toutes compétitions confondues.



Pau Lopez était titulaire à Bordeaux (1-0), vendredi soir. S'il est parfois aligné, Steve Mandanda paraît bien avoir perdu sa place de titulaire.