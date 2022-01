FC Séville : Ocampos a chambré Koundé

Lucas Ocampos (27 ans) a chambré Jules Koundé (23 ans), suite au succès obtenu par l'OM à Bordeaux.





"Ça va Jules ? Ça va frère ? Regarde ! Regarde-moi ! Allez l'OM !", a lancé l'Argentin à son partenaire du FC Séville dans une vidéo postée sur Instagram. Le défenseur l'a pris avec humour et montré ses deux majeurs à l'ancien Phocéen.



Jules Koundé a été formé à Bordeaux et y a joué en professionnel entre 2017 et 2019 (70 matchs). Lucas Ocampos a lui défendu les couleurs de l'OM entre 2015 et 2019 (132 matchs, 27 buts et 15 passes décisives, toutes compétitions confondues).



Pour rappel, Lucas Ocampos a notamment marqué 7 buts en 23 apparitions, cette saison, avec Séville. Il a aussi donné 3 passes décisives.