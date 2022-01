Lyon-OM : deux dates pour rejouer le match

L'OM n'a pas encore décidé s'il saisissait le CNOSF, suite au rejet de son appel par la FFF. Sa décision donnera la possibilité de reprogrammer le match, ou non.





Dans son édition du jour, L'Equipe fait le point sur le match Lyon-OM, et sur les dates auxquelles il pourrait être rejoué. L'appel du club phocéen a été jugé irrecevable par la commission de discipline de la FFF, laquelle a estimé qu'il n'était pas concerné par la sanction qui touche Lyon. L'OM dispose maintenant de quinze jours pour dire s'il saisit le CNOSF, dont l'avis ne s'impose pas, mais lequel pourrait tenter une conciliation.



Selon le moment où le club marseillais prendra sa décision (et selon s'il saisit le CNOSF ou non), le match pourrait être reprogrammé le 19 ou le 26 janvier. A noter que le 26 janvier figure dans la fenêtre internationale des confédérations autres que l'UEFA, ce qui implique que les Sud-Américains seraient absents. Konrad De La Fuente et Gerson d'un côté, et Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes de l'autre pourraient manquer à l'appel.



Les deux clubs doivent par ailleurs se passer des services de plusieurs éléments partis à la CAN : Karl Toko-Ekambi (Cameroun), Islam Slimani (Algérie) et Tino Kadewere (Zimbabwe) côté lyonnais, et Bamba Dieng et Pape Gueye (Sénégal) côté phocéen.