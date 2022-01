Ambiance de folie à Marignane, à l'atterrissage des joueurs

Les fans de l'OM ont attendu les joueurs olympiens, à Marignane, cette nuit.





Sur les coups de deux heures du matin, les joueurs marseillais ont été accueillis comme des héros, à l'aéroport de Marignane. Plusieurs dizaines de supporters les attendaient. Ils ont grillé quelques fumigènes et improvisé un feu d'artifice. L'ambiance était exceptionnelle et les images sont superbes, alors que les joueurs, le staff et les dirigeants sont notamment passés au milieu d'eux.



Il s'agit bien de savourer un peu, alors que les fans bordelais en ont fait des tonnes avec la série d'invincibilité. Pour rappel, le prochain match de l'OM est prévu contre Lille, le 16 janvier (20h45).