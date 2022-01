Bordeaux-OM : les notes des médias

Voici les notes délivrées par les médias, après le succès obtenu par l'OM en terres bordelaises (1-0).





Comme très souvent, L'Équipe et La Provence ont attribué des notes très proches. Il n'y a rien eu d'exceptionnel, selon eux. Cengiz Under hérite de la meilleure note, tandis que Luis Henrique prend cher. Whoscored considère que le meilleur a été Dimitri Payet.





Le onze de départ : Lopez (6) - Lirola (4), Saliba (6), Caleta-Car (7), Peres (4) - Under (7), Guendouzi (6), Kamara (6), Harit (4), Henrique (3) - Payet (5).

Le coach : Sampaoli (6).

L'arbitre : Wattellier (4).





Le onze de départ : Lopez (6) - Lirola (4,3), Saliba (6), Caleta-Car (6), Peres (5,7) - Under (7), Guendouzi (6), Kamara (6), Harit (3), Henrique (3,3) - Payet (6).

Le coach : Sampaoli (6).

L'arbitre : Wattellier (6).





Le onze de départ : Lopez (7,1) - Lirola (6,7), Saliba (7), Caleta-Car (7,4), Peres (7,3) - Under (7,5), Guendouzi (7,4), Kamara (7,6), Harit (6,7), Henrique (6,4) - Payet (7,6).

Les remplaçants : Targhalline (6,1), De la Fuente (6,5), Balerdi (6,1).





Le onze de départ : Lopez (5) - Lirola (-), Saliba (8), Caleta-Car (-), Peres (7) - Under (7,5), Guendouzi (-), Kamara (7), Harit (4,5), Henrique (4) - Payet (-).