Diaz : "Cette série d'invincibilité ne ressemblait plus à rien"

Kevin Diaz a donné son sentiment sur la défaite concédée par Bordeaux, face à l'OM. Il pense que les duels entre les deux équipes étaient devenus indigestes, ces dernières années.





"C'est pas plus mal que cette série elle se finisse comme ça. Vous pourrez toujours dire, et vous aurez raison, qu'il y avait le Covid, que la situation était catastrophique. Cette série, à un moment, elle ne ressemblait plus à rien. On a vu des matchs qui étaient horribles. L'année dernière c'était horrible, il y a deux ans c'était horrible aussi. Je comprends la déception des supporters, mais aujourd'hui ce n'est pas dit du tout qu'avec 45 000 personnes, Bordeaux aurait pas pris 3-0. La différence, elle est énorme aussi", a estimé le consultant au micro de RMC.



L'OM était passé près de gagner à plusieurs reprises, en Gironde, ces dernières années. On note d'ailleurs que les Bordelais n'ont obtenu que 2 succès lors des 19 derniers matchs. Leur dernière victoire remonte à avril 2019. Il faut bien avouer que la rivalité entre les deux clubs, qui restait relativement vive en raison de cette série, risque d'en prendre un coup. Le résultat devrait en tout cas permettre à Bordeaux de se remettre à jouer plusieurs matchs dans l'année.