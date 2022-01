Mercato : l'option d'achat de Pau Lopez est levée

Pau Lopez (27 ans) a disputé son 20e match avec l'OM, vendredi soir. Son option d'achat est levée et il est définitivement olympien.





Auteur de prestations très intéressantes, depuis le début de la saison, le portier espagnol a joué son 20e match avec l'OM, face à Bordeaux (1-0). Le club marseillais va donc verser une somme de 12 millions d'euros à la Roma, comme le prévoyait le deal passé l'été dernier. Elle vient s'ajouter aux 720 000 euros, plus 500 000 euros de bonus, payés pour son prêt.



En 20 matchs, Pau Lopez a encaissé 17 buts et réalisé 11 clean sheets. Des statistiques impressionnantes, même si elles sont également dues au reste de l'équipe. Et on ne doute pas qu'il devrait encore progresser, ces prochains mois.