Petkovic a présenté ses excuses aux supporters bordelais

Vladimir Petkovic a présenté ses excuses aux supporters des Girondins, suite à la défaite concédée par son équipe face à l'OM (0-1). Le technicien se trouve quelques excuses.





"Je suis désolé pour l'ambiance, pour les supporters qui nous ont soutenus à notre arrivée au stade, et pour cette série qui s'est brisée ce soir. L'équipe a donné presque le maximum, elle a tout essayé. Il y a eu des moments difficiles et quand le physique n'est pas au rendez-vous, des erreurs peuvent arriver. Nous avons été trop bas en première période, plus hauts et davantage proactifs en deuxième. Mais nous n'avons pas réussi à tirer parti de certaines occasions. Marseille n'a rien volé, mais j'aimerais revoir l'action du possible penalty sur Pembélé", a-t-il déclaré en conférence de presse.



À domicile, Bordeaux s'est donc contenté de 34 % de possession du ballon et de 6 tirs (dont 2 cadrés). Le technicien oublie aussi de citer le penalty qui aurait dû être sifflé pour l'OM, à la 87e minute. Il paraissait assez évident...