Guendouzi : "On était comme des gosses dans le vestiaire"

Comme ses partenaires, Mattéo Guendouzi (22 ans) a pu rentrer à Marseille avec le sentiment du devoir accompli, vendredi soir. L'OM a mis fin à 44 ans de disette de victoires en terres bordelaises.





"Pour le club, pour son histoire, on avait à coeur de casser cette mauvaise spirale. On savait aussi qu'une victoire nous permettrait de rester 2e avec un match en moins. Pour tout ça, on avait envie de gagner. Vous l'avez vu, on était comme des gosses sur le terrain et dans le vestiaire. Ça soude l'équipe. Peu importe la manière, il fallait gagner. C'étaient les seuls mots du coach. On a eu des situations pour mettre le deuxième but. Ce n'est pas la première fois où on maîtrise le match, mais on ne parvient pas à se mettre à l'abri d'un but adverse. On a fait une très grande performance malgré tout", a déclaré le milieu de terrain en zone mixte après la rencontre.



Si certains journalistes veulent minimiser l'importance du succès d'hier, cette équipe-là restera dans les mémoires. Espérons qu'elle poursuive sur cette voie !