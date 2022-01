Costil se juge responsable de la défaite de Bordeaux

Benoît Costil considère être responsable de la défaite de Bordeaux face à l'OM (0-1), vendredi soir. Il a aussi évoqué le report qui a été refusé par la commission médicale.





"C'est une vraie déception. Je suis un grand artisan de cette défaite. Cette erreur coûte cher. C'est un résultat difficile. On a fait ce que l'on pouvait avec les moyens du moment, de bonnes choses, pas que des mauvaises, mais le résultat n'est pas là. Il casse cette série que tout le monde connaît et je ne vous fais pas un dessin, vous imaginez mon état d'esprit par rapport à ce résultat et cette erreur", a confié le gardien de but





"On n'est pas des petits garçons"

Au contraire de ses dirigeants, il refuse de trop en faire sur le maintien du match : "Je n'en veux pas (à la LFP), il y a un règlement qui est en cours, on ne va pas se plaindre 1 000 ans, on n'est pas des petits garçons. Il y a des joueurs très diminués qui pouvaient jouer, on a assumé. Ce soir, il aurait été trop facile pour moi de me cacher et partir sans vous parler. J'ai voulu ce match, j'assume cette erreur lourde de conséquences. On se sent toujours con quand on fait ce genre d'erreur, c'est ce qui fait aussi la beauté du poste, on n'a pas le droit à l'erreur."



Et de conclure : "Je vais vous dire un truc : toute ma carrière, je l'ai construite dans la difficulté, elle sera comme ça jusqu'à la fin. Ce soir, je l'assume, je suis le gardien qui est responsable de cette défaite après 44 ans, mais ce club va avoir besoin de moi jusqu'à la fin de saison. Je vais batailler et je vais être important pour l'équipe et le club."



Pour rappel, l'OM a cadré 6 tirs, ce qui signifie que Benoît Costil a aussi pesé sur le match pour maintenir les Girondins à flot. Le sort de la rencontre aurait pu être scellé très tôt.