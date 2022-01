Sampaoli : "C'est une victoire claire"

Face aux médias, Jorge Sampaoli a estimé que l'OM avait remporté un succès mérité contre Bordeaux (1-0). Il pense que son équipe a été supérieure à celle des Girondins.





"C'est une victoire claire. En première période, on a eu des situations, on s'est montrés supérieurs, mais il nous a manqué un peu de précision pour réussir à concrétiser. Ce n'est pas la première fois cette saison. Il faut continuer à travailler pour trouver davantage de constance", a déclaré le technicien argentin face aux journalistes présents. Il a aussi souligné le bon comportement de ses troupes : "Notre objectif était d'arriver à mettre en place notre supériorité en s'appuyant sur nos ailiers pour avoir le contrôle. On a l'a très bien fait avant la pause avec une domination claire. Ça a été moins le cas en deuxième période, mais c'est ce qu'on essaye de mettre en place : une vraie culture du jeu."





"On est très satisfaits, c'est une belle réussite"

Il se réjouit d'avoir pu apporter de la joie à Marseille et à Pablo Longoria, son président : "On est très satisfaits, c'est une belle réussite. Partout où on est allés, on nous a bien fait comprendre que c'était un classique. Je suis heureux pour le club, la ville et le président. C'est une vraie satisfaction de se retrouver deuxième en ayant mis fin à cette longue période."



Jorge Sampaoli restera dans l'histoire pour ce succès.