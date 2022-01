Payet : "Ce qu'on a fait, c'est extraordinaire"

Dimitri Payet (34 ans) a fait part de sa joie, après le succès obtenu par l'OM en terres girondines (1-0). Le premier depuis 44 ans !





"C'est historique ! Ce qu'on a fait ce soir, au-delà des trois points, c'est extraordinaire. J'en ai vécu 8 ou 9 années où on venait ici et malheureusement on ne gagnait pas. Ce soir, on met un terme à la plus longue série de l'histoire de la Ligue 1 et on est fiers de nous", a déclaré le Réunionnais face au micro de Prime Vidéo, conscient que l'opération victoire était importante pour les fans.





"Je sais qu'on a tendance à se relâcher un peu"

Il a aussi évoqué la seconde place de l'OM : "C'était aussi l'objectif pour conforter et continuer notre marche en avant au classement. On ne s'est jamais cachés que l'objectif était de se qualifier pour la Ligue des champions sans passer par les barrages." Il espère que les Olympiens garderont le rythme, ces prochaines semaines : "Par habitude et par expérience, je sais qu'on a tendance à se relâcher un peu. On a Lille et Lens derrière, donc le groupe restera concerné pour ces deux matchs de niveau Ligue des champions."



L'OM possède un effectif très jeune et l'expérience de ses cadres ne sera pas de trop pour empêcher les moins anciens de fléchir sur les prochaines échéances.