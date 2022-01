Moins d'absents que prévu à Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux aligneront une équipe où figurent Benoît Costil et Rémi Oudin, ce vendredi, face à l'OM. Ils peuvent finalement s'appuyer sur une équipe quasiment normale...





RMC Sport a communiqué l'équipe que devraient aligner les Girondins, au départ du match Bordeaux-OM. Benoît Costil a été autorisé à jouer par le biais d'une dérogation. Quant à Rémi Oudin, il devrait bien tenir sa place alors qu'il est annoncé symptomatique. Laurent Koscielny ne devrait quant à lui pas être aligné. Les Bordelais, qui n'ont cessé de demander le report du match ces derniers jours, quitte à accuser l'OM de mettre "en danger la santé de tous" paraissent finalement s'en sortir pas si mal. Et en cas de défaite, ils auront l'excuse toute trouvée. Et il reste encore à voir si les supporters mettront à exécution leurs menaces devant le stade.



Le onze probable des Girondins : Costil - Pembélé, Mexer, Gregersen, Kwateng - Dilrosun, Sissokho, Lacoux, Oudin - Elis, Hwang.



Pour rappel, l'OM est notamment privé d'Arek Milik, Steve Mandanda, Alvaro Gonzalez, Valentin Rongier, Gerson... Quant à Pape Gueye et Bamba Dieng, ils sont à la CAN.