Benjamin Mendy libéré sous caution, dans l'attente de son procès

Benjamin Mendy a été libéré sous caution, ce vendredi, en attendant la tenue de son procès.





L'ancien latéral gauche de l'OM a été libéré sous caution, ce matin. La décision a été prise à l'occasion d'une nouvelle audience qui avait lieu au tribunal de Chester. Il sera soumis "à des conditions strictes" et devra à nouveau comparaitre le 24 janvier. Un mandat d'arrêt pourrait être émis contre lui s'il ne le faisait pas. Il est tenu de rester à son domicile et de ne pas chercher à contacter les plaignantes.



Il était incarcéré depuis la fin du mois d'août, et avait été transféré dans une prison réputée plus difficile, à Strangeways, avant Noël. Accusé de plusieurs viols et agressions sexuelles, il sera jugé le 27 juin ou le 1er août.