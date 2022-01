Bernès aurait réglé la situation de Kamara "en deux heures"

Jean-Pierre Bernès s'est exprimé sur la situation de Boubacar Kamara (22 ans). Lui aurait su régler le problème "en deux heures".





Au micro de La Provence, Jean-Pierre Bernès a fait la leçon à Pablo Longoria. Lui aurait réglé la situation en deux heures : "Je peux vous assurer que si je m'occupais d'un dossier comme Kamara, le joueur ne partirait pas libre. Le club serait gagnant et le joueur aussi. Seulement, il faut le comprendre, il faut l'analyser... (il montre son cerveau). Ce n'est pas parce qu'un joueur est libre... Libre, vous pouvez être demandé par 40 clubs. Ça ne veut rien dire. Ils n'ont aucun risque financier, et vous ne savez pas si sportivement, ils vous veulent vraiment. Il ne faut pas croire que maintenant vous allez toucher des sommes folles, à la signature. Ça n'existe plus, ça. Quand on sort d'un centre de formation comme celui de l'OM, je pense qu'il doit avoir une attitude respectable vis-à-vis de son club. Je lui démontrerais, dans ce cas de figure, qu'il gagnerait autant en restant à l'OM qu'en partant ailleurs", a lâché l'ancien bras droit de Bernard Tapie lors de l'émission Mercredi c'est foot.



Pour rappel, Boubacar Kamara a jusque-là repoussé toutes les propositions de contrat transmises par l'OM.