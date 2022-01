Mercato : Kolo Muani aurait recalé l'OM

Randal Kolo Muani (23 ans) aurait recalé l'OM. Il préfèrerait prendre la direction de la Bundesliga.





Selon le journaliste Fabrice Hawkins, l'attaquant du FCN ne rejoindra pas les rangs phocéens, au terme de l'exercice : "Il a dit non à l'OM et... à Newcastle. Randal Kolo Muani ne manque pas de prétendants. Son avenir devrait s'écrire en Allemagne où Francfort est proche de le faire signer. Un autre club de Bundesliga est entré dans la danse ces derniers jours", a-t-il indiqué sur Twitter.



En fin de contrat en juin prochain, le Canari intéresse de nombreux clubs. Le Milan AC et le Borussia Dortmund suivraient également sa situation de près. Il a inscrit 7 buts en 18 matchs de Ligue 1, cette saison. Et il a délivré 3 passes décisives. Il pourrait poursuivre sa carrière en Allemagne, où Francfort semblait jusque-là avoir sa préférence.