Dupraz accueillera volontiers Alvaro... si l'OM continue de le payer

Pascal Dupraz, coach de l'ASSE, s'est exprimé sur la possible venue d'Alvaro Gonzalez (31 ans) dans son club. Il voudrait bien s'appuyer sur lui, mais il faudrait que l'OM continue de prendre en charge son salaire.





L'entraîneur des Verts a le sens de l'humour. Il a répondu aux rumeurs rapportant un intérêt de l'ASSE pour le défenseur espagnol : "C'est une piste évoquée par la cellule de recrutement. Si l'OM veut bien prendre son salaire en charge et que le joueur veut bien venir chez nous, on l'accueille !", a-t-il lâché (propos recueillis par France Bleu).



Alvaro Gonzalez n'a pas l'intention de quitter l'OM. Tout au moins si on ne le pousse pas vers la sortie. Il est toutefois difficile de connaître la position des dirigeants, le concernant, alors qu'il a peu joué durant la première partie de saison. Son contrat court jusqu'en juin 2023.