Non, Bordeaux ne va pas déclarer forfait

Les Girondins de Bordeaux sont les grandes victimes de ce début d'hiver si l'on en croit leurs dirigeants et leurs supporters. Mais ils n'iront pas au bout de leurs idées et ne déclareront finalement pas forfait, ce vendredi.





Les Bordelais ont indiqué avoir envisagé de déclarer forfait, après que la commission médicale de la FFF ait refusé le report du match contre l'OM. Curieusement, ils ont fait volte-face, révèle Ouest-France. Ils bluffaient peut-être. Ou alors ils se sont rendu compte que le virus faisait du dégât dans tous les clubs et que les absences conjuguées de Steve Mandanda, Alvaro Gonzalez, Gerson, Valentin Rongier, Arek Milik, Pape Gueye et Bamba Dieng n'étaient pas anodines, côté phocéen. Dans les colonnes de L'Équipe, le médecin du club tient un discours un peu plus mesuré que celui de ses dirigeants : "Avec le recul, on n'a pas eu de chance, a confié Thierry Delmeule au quotidien. À trop vouloir tester, ça donne l'impression qu'on filoute..."



La réalité, c'est que l'ensemble de la Ligue 1 est touchée et diminuée par les contaminations. Les dirigeants bordelais auraient pu adopter une autre posture et éviter des interventions qui ont alimenté la colère de leurs supporters. Ils seront responsables, si des incidents surviennent aux abords du stade, ce soir.