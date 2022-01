Petkovic : "Nous battre et gagner"

Vladimir Petkovic est confronté à de nombreuses absences, en vue de Bordeaux-OM. Il éprouve des difficultés à aligner une équipe cohérente.





"J'écoute les docteurs, je dois faire tout mon possible pour composer avec la situation et les joueurs à disposition. J'essaye de prendre des actions préventives. J'essaye d'être optimiste, d'aller de l'avant, mais ma visibilité s'arrête à demain (vendredi), 11h heures de l'entraînement", a déclaré le technicien des Girondins en conférence de presse. Beaucoup de ses joueurs n'ont pas pu faire de préparation hivernale : "Je l'ai déjà dit après le match à Brest, le problème n'est pas qui revient (dans le groupe), mais quand. Certains sont revenus récemment, je vais voir comment ils se sentent. Ils ont eu des séances individuelles et spécifiques au début, mais je regrette de voir des joueurs faire des efforts pour maintenir un rythme élevé parce qu'on n'a pas beaucoup de temps."





"Je n'ai pas fait de calculs"

Bordeaux jouera donc avec une équipe très amoindrie, ce soir : "Je n'ai pas fait de calculs. Certains ne sont pas atteints par le virus, mais d'autres sont diminués par autre chose. J'ai besoin d'avoir 20 joueurs à disposition. Si quelqu'un peut donner son maximum pendant 80 minutes, on en fera ensuite entrer d'autres en complément. [...] Ce que nous pouvons faire, c'est seulement de notre mieux, nous battre et gagner. J'ai dit à tous les joueurs qu'il faut être à 100 %, même si leurs 100 % ne sont pas habituels à cause des circonstances", a-t-il ajouté.



Pour rappel, la commission médicale de la FFF a refusé le report du match, dans la mesure où les Girondins ne comptent que 8 joueurs positifs à la Covid-19.