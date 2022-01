Kamara à Manchester United cet hiver ? Ce journaliste y croit

Dharmesh Sheth pense que Manchester United pourrait être tenté par l'idée de recruter Boubacar Kamara (22 ans) dès cet hiver.





Le journaliste de Sky Sports considère que les Red Devils pourraient enlever une épine du pied de l'OM, ce mercato. Il estime en effet possible l'idée qu'ils fasse une offre pour le milieu défensif, dont le contrat prendra fin dans six mois : "On sait que Manchester United cherche un milieu de terrain, on le sait depuis l'été dernier. Le joueur de Marseille Boubacar Kamara et celui des Wolves Ruben Neves font partie des milieux qu'ils suivent actuellement. Kamara sera en fin de contrat l'été prochain. Cela signifie qu'il peut signer un accord pour un pré-contrat avec un autre club. Newcastle United et la Roma de José Mourinho sont également annoncés sur le coup", a-t-il confié sur le média anglais.





"Si une cible de longue date comme Kamara ou Neves était disponible..."

Et de préciser sa pensée : "Si une cible de longue date comme Kamara ou Neves était disponible cet hiver, ils sont ouverts à l'idée de recruter. Il y a eu des exceptions (aux recrues estivales). Mais quand on voit les noms, on comprend pourquoi c'étaient des exceptions. Bruno Fernandes était convoité depuis longtemps. Et Alexis Sanchez, même si cela n'a pas fonctionné à Manchester United, était un grand nom donc ils avaient décidé d'y aller."



Disponible, Boubacar Kamara l'est assurément. Car l'OM pourrait perdre gros (quasiment l'équivalent d'une qualification pour la Ligue des Champions) s'il partait au terme de son contrat. Pour autant, il semble que le joueur ne soit pas favorable à l'idée d'un départ et qu'il attende la fin de son engagement. Pour rappel, il serait également pisté par l'AS Rome, dont le challenge n'est pas des plus séduisant, et Newcastle.