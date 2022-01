Rothen : "Tant mieux pour Amavi"

Jérôme Rothen pense que Jorge Sampaoli a mal géré le dossier de Jordan Amavi (27 ans). Il s'attend à ce qu'il se relance, à Nice, et considère que l'Argentin l'a plus mal traité que les autres.





"C'est bien pour Jordan Amavi. Il retourne à Nice, il connaît le contexte. Il est dans une équipe qui tourne assez bien. Il va avoir du temps de jeu parce que Nice a perdu Hassane Kamara, qui a signé à Watford. Je trouve que sa situation à l'Olympique de Marseille était quand même incroyable. Il aurait mérité d'avoir un peu plus de temps de jeu. Il n'a pas été bon ? D'accord, mais ils l'ont prolongé il y a moins d'un an, c'était au printemps. Ils lui ont donné deux matchs et en plus ils le jugent après un seul match", a déclaré le consultant sur les ondes de RMC.





"Luis Henrique, il a été bon ? Konrad De La Fuente a été bon ?"

"Le mec, ça faisait deux mois qu'ils regardaient les autres jouer, il a passé son temps à s'entraîner et tu vas le juger parce qu'il n'a pas été bon sur le seul match qu'il a joué. Il ne faut pas déconner quand même ! Les joueurs qui jouaient sur le côté gauche à l'Olympique de Marseille, ils ont tout le temps été bons ? Luis Henrique, il a été bon ? Konrad de la Fuente a été bon ? Non ? Eh bien voilà. Donc tant mieux pour Jordan Amavi parce que je reste persuadé qu'il reste un bon joueur", a-t-il poursuivi.



Jordan Amavi n'a pris part qu'à 4 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Il est prêté avec option d'achat (5 millions d'euros) et pourrait ne pas revenir, l'été prochain.