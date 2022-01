Lopes : "L'OM met (en danger) la santé de tout le monde"

Admar Lopes, directeur technique de Bordeaux, a fait le point sur l'état des troupes bordelaises, avant le match prévu contre l'OM. Il croit visiblement que les dirigeants marseillais bloquent pour le report du match.





En conférence de presse, le dirigeant des Girondins a donné des précisions sur le nombre de contaminés dans son effectif : "On a huit joueurs indisponibles à cause du Covid. Parmi ceux qui ont repris hier, six joueurs sont toujours positifs et ont des symptômes. Selon le protocole de la Ligue, ils peuvent jouer, mais selon notre médecin ils n'en sont pas capables physiquement. Le protocole de la LFP n'est pas prévu pour une situation comme la nôtre. On a eu une réponse ce matin pour nous dire que le match ne va pas être reporté, mais on est toujours en contact avec la LFP, notre médecin est en contact avec celui de la Fédération pour donner son avis sur la santé de nos joueurs. On a fait des tests PCR ce matin, on attend les résultats. On saura demain matin si on peut jouer ou pas. On a aussi minimum quatre cas positifs dans la réserve. Déjà, contre Brest, on n'a pas pu jouer avec tous les jeunes", a-t-il affirmé.





"Aux Girondins, on s'adapte tous les jours"

Il pense apparemment que l'OM y peut quelque chose : "Je suis un peu abattu. On est en colère, car ce n'est pas normal. Même pour le match de Brest (en Coupe de France). On n'a pas la préparation dont on a besoin pour un match de cette importance. Notre club n'est pas respecté, l'histoire d'un match qu'on n'a pas perdu depuis 44 ans non plus. Il faut que les instances s'adaptent aussi. Aux Girondins, on s'adapte tous les jours. Il faut que les instances s'adaptent aussi. Le plus important, c'est la santé de nos joueurs. Aujourd'hui, personne ne respecte leur santé et leur état psychologique. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'OM met (en danger) la santé de tout le monde."



Les Bordelais se considèrent vraiment comme victime d'une réglementation qui est la même pour tout le monde... Ne leur en déplaise, l'OM n'a pas la main sur les instances. Cela s'est assez vu sur la première partie de saison. On en oublierait presque que l'OM compte aussi des absents à cause du coronavirus, et non des moindres...