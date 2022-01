Harit : "J'espère que je pourrais avoir ma chance à gauche"

En conférence de presse, Amine Harit (24 ans) s'est exprimé sur ses premiers mois passés à Marseille. Il admet avoir éprouvé des difficultés et refuse de se projeter sur la prochaine saison.





"Je me sens un peu mieux. Avec plus de temps de jeu et rythme, c'est plus facile. Je prends les minutes qu'on me donne et j'essaie de faire du mieux possible", a confié le milieu offensif face aux médias. Il a admis que les premiers mois avaient été difficiles : "J'ai eu une petite période un peu plus compliquée. Je n'ai pas vraiment d'explications, ce sont les choix du coach que je respecte. Je veux être plus souvent sur le terrain. Ce n'est pas moi qui fais les derniers choix."





"S'il y a moyen de poursuivre l'aventure..."

Il ne sait pour l'instant pas s'il restera à l'OM, la saison prochaine : "Ça ne reste que du papier signé. À partir du moment où on commence la saison dans un club, on se donne à fond. S'il y a moyen de poursuivre l'aventure, on verra, sinon, je continuerai ma carrière. Mais ce n'est pas une chose à laquelle je pense. Quand on commence à faire des calculs, on joue moins bien." Il a enfin évoqué son positionnement sur le terrain. Il se verrait bien jouer à gauche, plutôt qu'à droite : "Le coach m'utilise à droite, ce qui n'est pas forcément mon poste de prédilection. J'ai toujours joué dans l'axe ou côté gauche, où je me sens plus à l'aise. J'espère que je pourrais avoir ma chance à gauche. Le principal pour moi est d'être sur le terrain. On sait tous que les postes changent en match, ce n'est pas un problème. Je veux être sur le terrain. En soutien de Payet ? Bien sûr, je pense qu'on peut être complémentaire et faire de très bonnes choses."



Cette saison, Amine Harit totalise pour l'instant 13 matchs avec l'OM, pour 2 buts et 1 passe décisive.