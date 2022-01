Bordeaux-OM : compos probables, chaîne et horaire

L'OM se déplacera à Bordeaux, vendredi, pour le compte de la Ligue 1. Tout au moins si la rencontre a bien lieu. Compos, horaire, chaîne de diffusion... Voici tout ce qu'il faut savoir !





Les hommes de Jorge Sampaoli ont rendez-vous à Bordeaux, vendredi, pour leur deuxième match de l'année. Côté phocéen, le flou persiste concernant les joueurs contaminés à la Covid-19. Chauvigny a annoncé plusieurs cas dans ses rangs, et il est possible que des Phocéens soient testés positifs dans les prochaines heures. En coupe de France, deux Olympiens étaient absents pour cette raison (a priori Pol Lirola et Konrad De La Fuente). Valentin Rongier devrait lui faire son retour contre Bordeaux.



Côté bordelais, le contexte est aussi très compliqué. Les dirigeants persistent à vouloir faire reporter le match, bien qu'ils n'aient que 8 joueurs contaminés (il en faut 11). La commission médicale de la FFF a pour l'instant (logiquement) maintenu la rencontre. Il reste à voir si la situation va évoluer, ces prochaines heures. Ce qui paraît certain, c'est que les instances ne changeront pas les règles spécifiquement pour les Girondins. Un report compliquerait sérieusement le calendrier de l'OM, alors qu'il l'a déjà été à cause de Nice-OM et de Lyon-OM. Étant donné la façon dont ont été gérées et jugées ces affaires par la LFP et la FFF, on peut comprendre que les dirigeants marseillais raisonnent désormais sur le mode "chacun ses problèmes".



À noter que la rencontre se jouera à huis clos, sur décision des Bordelais. Leur comportement est à peu près aussi lunaire que le contenu des communiqués de leurs supporters.





Les compos probables de Bordeaux-OM

Voici la tendance, concernant les compositions de Bordeaux-OM. Les équipes officielles seront publiées environ une heure avant le coup d'envoi.



La compo probable de l'OM : Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres - Rongier, Guendouzi, Gerson - Payet, Under, Milik.



La compo probable de Bordeaux : Rouyard - Aggoun, Pembélé, Atallah, Louisjean - Elis, Depussay, Pascal, Dilrosun - Hwang, Briand.





Les dernières confrontations entre Bordeaux et l'OM

L'OM n'a plus perdu contre Bordeaux depuis avril 2019.



15/08/2021 : OM 2-2 Bordeaux

14/02/2021 : Bordeaux 0-0 OM

17/10/2020 : OM 3-1 Bordeaux

02/02/2020 : Bordeaux 0-0 OM

08/12/2019 : OM 3-1 Bordeaux.



L'OM n'a surtout plus gagné à Bordeaux depuis octobre 1977. Et cela rend les supporters des Girondins très fiers.





Bordeaux-OM, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre entre les Girondins et les Marseillais est programmée à 21h00, vendredi, et sera diffusée sur Prime Vidéo.