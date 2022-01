Elche : une offre de Boca Juniors pour Benedetto ? L'entraîneur répond

L'entraîneur d'Elche, Francisco Rodriguez, a commenté la rumeur rapportant une offre de Boca Juniors pour Dario Benedetto (31 ans). Il n'est pas au courant.





Face à la presse, le technicien espagnol a évoqué le possible départ de l'attaquant, ces prochains jours. Il n'en a pas été informé : "Je n'ai aucune idée du fait que Benedetto pourrait avoir une offre d'Argentine ou d'ailleurs et le club ne me l'a pas dit", a-t-il confié aux journalistes présents.



En difficulté à l'OM, l'année passée, Dario Benedetto l'est aussi en Liga, cette saison. Il n'a marqué que 2 buts en 14 apparitions en championnat, avec Elche. Pour rappel, il avait été recruté par Marseille en échange d'un chèque de 14 millions d'euros, en août 2019. Il a disputé 71 matchs et inscrit 17 buts, toutes compétitions confondues. Il a aussi délivré 5 passes décisives.



Le contrat de Dario Benedetto court jusqu'en juin 2023.