Bernès : "Son départ de l'OM ? Deschamps méritait autre chose"

Jean-Pierre Bernès s'est exprimé sur sa relation avec Didier Deschamps et son passé à l'OM. Il a aussi évoqué son possible départ de l'équipe de France, après la Coupe du monde. Rien n'a selon lui été fixé.





Lors de l'émission "Mercredi c'est foot" sur le plateau de La Provence, le conseiller de Didier Deschamps a évoqué son rapport avec le sélectionneur. Cela va plus loin que l'aspect professionnel : "Ce n'est pas qu'une relation professionnelle, même s'il y a aussi de la réflexion. Quand il était à Marseille, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a discuté ensuite pour savoir quel choix il fallait faire quand il est allé en équipe de France. Faire un choix de carrière, ce n'est pas évident. Nous avons une relation d'amitié qui dure depuis de très nombreuses années. Il m'avait recontacté juste avant de venir à l'OM (en tant que coach, en 2009). On s'était vu à Monaco. Il sortait de la Juve, qu'il avait quittée volontairement. On a construit quelque chose ensemble et pris les bonnes décisions. Il m'écoute, on échange, j'adore cela, car personne n'a la science infuse dans la vie. Didier, c'est une personnalité, un caractère", a-t-il confié.





"Ce qui lui manque, c'est la C1"

Il regrette la fin de son expérience olympienne : "Il méritait autre chose. Quitter Marseille comme ça... Il y a eu des problèmes ridicules." Et il ne sait pas de quoi sera fait son avenir : "Vous savez, tout est ouvert. Là, il a sa coupe du monde, il va essayer de la gagner. Après, il prendra la décision qu'il voudra, on en discutera. Il peut continuer, aller en club, s'arrêter un moment... Il peut tout faire." Il a enfin rappelé qu'il lui restait à obtenir un trophée : "Ce qui lui manque, c'est la Ligue des champions en tant qu'entraîneur."



Didier Deschamps n'a jamais été aux manettes d'un cador européen et l'on peut imaginer que le challenge pourrait le tenter, ces prochaines années.