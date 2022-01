Mercato : le montant qu'est prêt à investir Newcastle pour Dieng

Newcastle envisagerait de mettre 18 millions d'euros sur la table pour recruter Bamba Dieng (21 ans), cet hiver ou l'été prochain.





Selon les renseignements recueillis par le Sun, les Magpies ont l'intention de miser 18 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international sénégalais. Ils hésiteraient en revanche à passer à l'action dès cet hiver, mais la blessure au mollet de Callum Wilson pourrait précipiter les choses. Il n'est apparemment pas le seul club anglais intéressé, puisque les noms de Crystal Palace, Aston Villa et West Ham ont aussi été cités, mercredi.



Arrivé en provenance du fameux centre de formation du FC Diambars, le joueur a rejoint l'OM en 2020 et réalisé quelques bonnes prestations, ces derniers mois. Il a notamment inscrit 5 en 26 apparitions, toutes compétitions confondues, dont 12 comme titulaire. Il va participer à la CAN avec le Sénégal, aux côtés de son coéquipier Pape Gueye, ces prochaines semaines.



Racheté par un fonds d'investissement saoudien, Newcastle dispose d'une marge de manoeuvre importante pour recruter. Son nom a aussi été associé à Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, ces dernières semaines.