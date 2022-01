Mercato : l'OM lorgnerait toujours Mehmet Aydin

L'OM ciblerait toujours Mehmet Can Aydin (19 ans) dans l'optique de renforcer le côté droit. Il évolue pour l'instant sous la tunique de Schalke 04 et son contrat se termine à la fin de la saison.





Selon les informations obtenues par Ekrem Konur, le club phocéen a bien coché le nom du natif Würselen. Il a visiblement en tête de profiter de sa situation contractuelle, alors que son engagement prendra fin en juin. Formé à Schalke 04, il évolue avec son équipe première depuis l'été dernier. Il a participé à 15 rencontres, cette saison, dont 14 de Bundesliga 2 (D2 allemande).



L'OM n'est pas le seul club sur le coup : Lille, Parme, le Betis Séville, Anderlecht ou Brentford auraient aussi avancé leurs pions. Autant dire que l'affaire est loin d'être dans le sac. Joueur polyvalent, Mehmet Can Aydin est particulièrement actif à la récupération du ballon et prend souvent sa chance, même si le niveau de ses centres n'est pas toujours celui attendu. Il pourrait certainement suppléer Pol Lirola, sur le côté droit.



L'OM a validé le départ de Jordan Amavi à Nice et devrait profiter des prochains jours pour rééquilibrer son effectif. Le nom de Mehmet Can Aydin avait déjà été cité en mai dernier.