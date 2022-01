Le communiqué lunaire des Ultramarines

Le groupe de supporters des Ultramarines a posté un communiqué visant à mettre la pression sur la LFP, au sujet du match Bordeaux-OM. Il souhaite que la rencontre soit reportée par souci d'équité.





Les Ultramarines ne sont pas contents et l'ont fait savoir aux instances. Ils demandent le report du match Bordeaux-OM : "Avec une équipe décimée (au moins 17 absents) suite à une recrudescence de cas de COVID-19, notre club n'est définitivement pas en mesure de jouer ce match. Le maintenir dans de telles conditions et dans un stade vide serait vécu, à juste titre, comme une terrible injustice." Dans le cas contraire, la Ligue est prévenue, il pourrait y avoir des incidents : "Si le match est maintenu dans de telles conditions, il sera bien difficile de canaliser les milliers de supporters des Girondins en colère qui accèderont aux abords du stade vendredi malgré le huis clos, et auxquels nous nous joindrons. Nous en appelons donc à la responsabilité des autorités compétentes afin qu'elles prennent la mesure des événements. Nous ne demandons aucune faveur : juste que soit appliqué le bon sens et les règles en vigueur dans cet épisode pandémique qui nous affecte tant."



Pour rappel, les Girondins de Bordeaux comptent pour l'instant 8 contaminés à la Covid-19. Et, d'après la réglementation, il en faut 11 pour que la rencontre soit reportée. On verra donc si la donne changera dans les prochaines heures, ou si les fans des Girondins mettront à exécution leurs menaces.