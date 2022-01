Coupe de France : Di Meco veut que l'OM évite le PSG

Eric Di Meco ne pense pas que le PSG constituerait un bon tirage pour l'OM, en coupe de France. Et ce même si les Parisiens paraissent moins bien, cette saison.





L'ancien défenseur olympien pense que l'OM a bien fait d'éviter le PSG, en coupe. Il estime que les joueurs parisiens élèvent leur niveau, lors d'un Clasico : "Quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille et que tu entres dans ce genre de compétition, je pense que le but doit être de remporter cette Coupe de France. Maintenant, c'est soit tu joues une Ligue 1, soit une équipe d'un échelon inférieur. Le PSG ? Même s'ils ne sont pas bons en ce moment, je préfère les éviter. C'est assez bizarre, mais quand ils affrontent l'OM, ils sont toujours bons", a confié le défenseur au micro de BFM Marseille.



L'OM affrontera finalement Montpellier, lors des huitièmes de finale de la Coupe chère à la FFF. Et il retrouvera à cette occasion un certain Valère Germain, qui a rejoint le club de Laurent Nicollin l'été dernier. L'attaquant totalise pour l'instant 4 buts en 17 apparitions, toutes compétitions confondues.