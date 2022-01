Bordeaux-OM : Dhorasoo milite pour le report

Vikash Dhorasoo considère que le match Bordeaux-OM doit être reporté. Il pense qu'il n'y aurait pas d'équité à le maintenir.





Sur la chaîne L'Équipe, l'ancien joueur bordelais a plaidé pour sa paroisse. Comme les dirigeants et les supporters girondins, il estime qu'il faudrait changer les conditions de report des matchs de Ligue 1 : "Je pense qu'il faut annuler ce match. Bordeaux n'a que peu de chances de pouvoir rivaliser avec Marseille. J'ai vu la composition, ce ne sont que des gamins de 18 ou 19 ans. 17 joueurs sur un effectif de 25 ou 30 joueurs, c'est quand même beaucoup. Cela vaut le coup même si le protocole a changé. On peut s'adapter parfois, c'est un gros match et ça fausse aussi le championnat. Ça parle aussi parfois d'équité. En cette période, c'est difficile pour les joueurs où tu peux te retrouver avec le Covid parce que tu as croisé quelqu'un dans la rue donc je pense qu'il faut s'adapter", a-t-il lancé.



Pour rappel, les Bordelais comptent 8 contaminés à la Covid-19, alors que 11 sont nécessaires pour que la commission médicale de la FFF n'entérine le report. Les règles ne sont-elles pas les mêmes pour tout le monde ? Il n'est pas exclu que l'OM ait une mauvaise surprise, dans les prochaines heures, tandis que Chauvigny a détecté plusieurs cas de coronavirus dans ses rangs.