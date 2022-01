Lyon-OM : l'appel marseillais a été rejeté par la FFF

La FFF a jugé l'appel de l'OM irrecevable, dans le cadre des incidents survenus lors du match disputé à Lyon.





Selon L'Equipe, la commission d'appel de la FFF n'a pas jugé l'appel de l'OM recevable, concernant les sanctions prononcées suite au match Lyon-OM. La Fédération considère que le club phocéen n'est pas légitime à faire appel, alors que la sanction ne le touche pas directement. Elle n'a visiblement pas considéré que la portée de cette sanction pouvait le concerner et il s'agit d'une décision plus qu'étonnante, peut-être un peu honteuse.



Les dirigeants marseillais pourraient maintenant saisir le CNOSF, dont l'avis ne s'impose pas, ce qui ne devrait pas mener bien loin. Pour rappel, la commission de discipline de la LFP a sanctionné Lyon d'un point de retrait et d'un match à rejouer. L'OL n'a lui bien sûr pas fait appel.