Mandanda pas convaincu par la sortie de Sampaoli ?

Steve Mandanda (36 ans) n'aurait pas été convaincu par la sortie de Jorge Sampaoli, après le match de dimanche. Il hésiterait toujours à partir.





Si l'on en croit RMC, Steve Mandanda n'a pas été convaincu par les mots employés par l'entraîneur argentin, après la rencontre disputée contre l'US Chauvigny. "Sa carrière est incroyable, c'est une idole à Marseille. S'il doit jouer, sa continuité sera liée à sa forme. Il a une bonne concurrence avec Pau, mais s'il continue comme ça, il jouera d'autres matchs", avait lâché le coach de l'OM. Le journaliste Florent Germain indique ainsi que le portier attend davantage du technicien : il voudrait de "réelles explications" concernant son statut. Et ce n'est qu'après les avoir entendues, qu'il prendra une décision au sujet de son futur. Il pourrait donc bien partir, cet hiver, si Jorge Sampaoli lui affirme que Pau Lopez est meilleur que lui.



Steve Mandanda a disputé 600 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot de l'OM. Il constitue assurément une légende et son départ représentera un petit tournant dans l'histoire du club. Son parcours fabuleux devrait-il faire qu'il soit mieux traité qu'il ne l'est actuellement ? Les avis divergent...