Mercato : des précisions sur le profil recherché pour remplacer Amavi

L'OM ne chercherait pas de pur latéral gauche pour compenser le départ de Jordan Amavi (27 ans). Il souhaiterait plutôt trouver un remplaçant à Luan Peres.





Selon les informations obtenues par L'Équipe, le club phocéen ne pense pas remplacer le Toulonnais par un profil identique. Il souhaiterait plutôt trouver un joueur capable de suppléer Luan Peres, et donc susceptible d'évoluer dans une défense à trois. Cela signifie que l'OM ne devrait plus compter de pur latéral gauche dans son effectif, ces prochains jours.



Une stratégie totalement liée à la façon de jouer de Jorge Sampaoli. Le nom de Sead Kolasinac (Arsenal) a été cité, mardi. Or, il a parfois évolué dans une défense à trois, chez les Gunners, notamment à l'époque d'Arsène Wenger. Il est particulièrement solide (1m83, 85 kg), rapide et doté d'une bonne technique. La possibilité de son recrutement paraît donc assez crédible.



Pour rappel, Jordan Amavi est censé passer sa visite médicale avec Nice dans les prochaines heures. Il devrait ensuite être prêté avec option d'achat aux Aiglons. Il n'avait pris part qu'à 4 rencontres avec l'OM, cette saison, contre 25 apparitions pour Luan Peres.