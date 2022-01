Plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés à l'US Chauvigny

L'US Chauvigny a révélé avoir décelé plusieurs cas de coronavirus, dans son effectif. Une information inquiétante pour l'OM.





Selon la Nouvelle République, le club de Chauvigny a détecté six cas de Covid-19, dans ses rangs. Et le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines heures, alors que tous les tests n'ont pas encore donné de résultats. Son match contre le Stade Bordelais a d'ailleurs été reporté.



Des éléments inquiétants pour l'OM, alors que les membres des deux clubs ont en particulier été proches en fin de rencontre (3-0), dimanche soir. Deux joueurs marseillais avaient été testés positifs, côté phocéen, avant le match. Et ils avaient été placés à l'isolement. Il reste donc à voir si les tests qui seront réalisés en fin de semaine révèleront de mauvaises nouvelles.



Pour rappel, le match programmé contre Bordeaux pourrait de toute façon être reporté en raison de nombreux cas dans les rangs des Girondins. La plupart des clubs de Ligue 1 font face à des contaminations, ce début d'année.