Di Meco explique pourquoi Kamara doit rester, cet hiver

Eric Di Meco a de nouveau pris la défense de Boubacar Kamara (22 ans). Il explique pourquoi l'OM doit le conserver, cet hiver.





"Ce garçon il est toujours bon, ou très bon. Mais le pire, c'est qu'il rend les autres bons. Je veux bien les statistiques, mais il y a un truc que beaucoup ne voient pas, c'est que dès qu'il est sur le terrain, c'est plus facile pour les autres. Parce qu'il colmate les brèches, il vient se mettre en défense quand il y a besoin, tactiquement, il est plus intelligent que les autres. Alors, c'est sûr que ce n'est pas spectaculaire, mais quand il n'est pas là, dans le jeu, ce n'est pas pareil", a estimé l'ancien joueur au micro de BFM Marseille, qui souhaite que le milieu défensif reste jusqu'à la fin de la saison.



Pour rappel, Boubacar Kamara arrivera au terme de son contrat le 30 juin et pourra rejoindre le club qu'il veut, gratuitement. Si tel est le cas, l'OM ne percevra donc rien sur son départ, alors qu'il a effectué la totalité de sa formation dans ses rangs.