Mercato : Alvaro voudrait plus de clarté sur sa situation

Alvaro Gonzalez (31 ans) ferait de rester à l'OM sa grande priorité, cet hiver. Il aimerait cependant que le club se positionne plus clairement, en ce qui le concerne.





D'après RMC, le défenseur espagnol n'envisage pas de rejoindre un autre club français. Il ne souhaite déjà pas signer dans une formation affichant des ambitions inférieures à celles de l'OM. Mais il est surtout désireux de démontrer ses qualités à Marseille, alors qu'il bénéficie pour l'instant d'un temps de jeu très réduit, depuis l'été dernier. Le média indique que l'Espagnol s'est expliqué avec Jorge Sampaoli à plusieurs reprises, dont une fois avant OM-PSG. Il lui avait alors reproché de "ne pas lui donner sa chance" et "manquer de franchise". Il reste malgré tout très impliqué au quotidien.



Le joueur aimerait par ailleurs savoir si le club souhaite le conserver ou non. Il voudrait que les dirigeants se montrent plus clairs, concernant leurs intentions. Il serait contrarié par le fait "de ne pas se sentir désiré dans le club où il veut s'imposer : l'OM".



Cette saison, Alvaro Gonzalez n'a disputé que 11 matchs, dont 9 comme titulaire. Un éventuel départ de Duje Caleta-Car, cet hiver, pourrait certainement changer la donne.