Mercato : quatre clubs anglais s'intéresseraient à Dieng

West Ham suivrait de près la progression de Bamba Dieng (21 ans). Et ce serait aussi le cas d'Aston Villa, Crystal Palace et Newcastle.





Selon les éléments obtenus par le Daily Mirror, les Hammers apprécient le profil de l'international sénégalais. Ils le jugeraient capable de tirer son épingle du jeu en Premier League. Ils penseraient notamment à lui pour suppléer Michail Antonio, lequel réalise une grande saison outre-Manche (8 buts en 19 matchs de PL). Le club londonien est loin d'être le seul à suivre le parcours de l'attaquant de l'OM : Aston Villa, Crystal Palace et Newcastle seraient aussi sur le coup !



Arrivé à l'automne 2020, Bamba Dieng a jusque-là participé à 26 matchs sous la tunique phocéenne, dont 12 comme titulaire. Il est parvenu à marquer 5 buts et dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024. Il l'a paraphé le 10 décembre, ce qui lui a permis d'obtenir un salaire plus en adéquation avec son rang : il se contentait auparavant d'une rétribution relativement modeste (4 000 euros par mois).



Pour rappel, Bamba Dieng a été formé au Diambars FC, avec qui l'OM a conclu un partenariat.