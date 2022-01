Mendy transféré dans une prison réputée violente

Benjamin Mendy a été transféré dans l'une des prisons les plus violentes de Grande-Bretagne, selon la presse anglaise.





D'après les informations obtenues par le Sun, l'ancien joueur de l'OM a été transféré le 23 décembre à Strangeways, une prison de catégorie A située à Manchester. Il était auparavant détenu à Altcourse, à Liverpool, dans une prison de catégorie B. La nouvelle est considérée comme l'une des plus dures de Grande-Bretagne. Joey Barton y avait notamment été incarcéré, en 2010. Le média indique néanmoins qu'elle est plus adaptée pour assurer la sécurité du Français.



Le magistrat étudiera une nouvelle demande de mise en liberté, le 7 janvier. Benjamin Mendy assistera ensuite à une audience préparatoire, le 24 janvier, en vue du procès qui se tiendra l'été prochain (il démarrera le 27 juin ou le 1er août). Il est accusé de sept viols et incarcéré depuis août dernier.