Bordeaux va bien demander le report du match contre l'OM

Durement touchés par l'épidémie de Covid-19, les Girondins de Bordeaux vont demander le report de la rencontre prévue contre l'OM, vendredi.





Selon l'AFP, le club bordelais fait face à 17 absents, suite aux tests PCR réalisés aujourd'hui. 10 joueurs ont été testés positifs les 28 et 29 décembre. Ils ne pourront pas reprendre l'entraînement ou la compétition avant le 10 janvier (on semble considérer ici que la réduction de la durée d'isolement ne les concerne pas). Deux autres joueurs, positifs avant les fêtes, présenteraient des symptômes. Ce qui implique une reprise retardée (aux alentours du 9 janvier). Enfin, Jimmy Briand et Amadou Traoré se sont blessés, à Brest, dimanche, et Junior Onana et Gideon Mensah ont été retenus pour la CAN (du 9 janvier au 6 février).



Le LFP devrait donc bien valider le report de la rencontre. Cela constitue une très mauvaise nouvelle pour l'OM, dans la mesure où cela densifiera son calendrier, ces prochaines semaines, de la même façon que le match Nice-OM l'avait fait en première partie de saison. Et la commission de discipline de la FFF doit encore analyser son appel en ce qui concerne la rencontre Lyon-OM, laquelle pourrait aussi être rejouée...