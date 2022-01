Mercato : Amavi à Nice, c'est pour aujourd'hui

Jordan Amavi (27 ans) est attendu à Nice, ce mercredi, pour conclure son prêt. Il va bientôt passer sa visite médicale, tandis que l'opération prévoirait une option d'achat.





Selon les éléments obtenus par Florent Germain, journaliste de RMC, le défenseur va être prêté à l'OGCN avec option d'achat, dans les prochaines heures. Les deux clubs se sont entendus sur les chiffres et l'opération devrait aboutir très rapidement. Le joueur passera sa visite médicale, ce mercredi, et elle conditionnera certainement l'officialisation du deal. Bien que prolongé en mai dernier jusqu'en 2025, le latéral devrait donc poursuivre sa carrière sous d'autres couleurs.



Nice avait au préalable validé le départ d'Hassane Kamara à Watford. Raison pour laquelle il s'intéressait au défenseur de l'OM. Christophe Galtier apprécierait beaucoup le profil du Toulonnais et le penserait tout à fait adapté à son schéma de jeu. Il aimerait également sa mentalité, alors qu'il sait faire preuve de tempérament, sur la pelouse.



Jordan Amavi n'a joué que 4 matchs, cette saison, mais totalise 127 apparitions sous la tunique phocéenne, depuis 2017. Il y a eu des hauts, et des bas. Il a aussi marqué 3 buts, délivré 8 passes décisives et écopé de 40 cartons (36 jaunes et 4 rouges).