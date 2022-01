Coupe de France : l'OM connaît son adversaire des 8es

Le tirage des huitièmes de finale de la coupe de France avait lieu ce mardi. L'OM affrontera Montpellier, au stade Orange Vélodrome.





Quelque chose semble avoir changé dans les tirages au sort. Il paraît presque loin le temps où l'OM tirait des PSG ou des Lyon dès le départ de la compétition, comme pour assurer quelques audiences aux télévisions... Ce mardi, le sort a donné le MHSC comme adversaire. Et il ne s'agira pas de le prendre à la légère : les hommes d'Olivier Dall'Oglio restent sur six succès consécutifs, toutes compétitions confondues.





Le programme des huitièmes de la coupe de France

RC Lens (L1) ou Lille (L1) - AS Monaco (L1)

Olympique de Marseille (L1) - Montpellier (L1)

Paris Saint-Germain (L1) - OGC Nice (L1)

FC Nantes (L1) - Stade Brestois (L1)

Stade de Reims (L1) - SC Bastia (L2)

AS Nancy-Lorraine (L2) - Amiens (L2)

Bergerac Périgord FC (N2) - AS Saint-Étienne (L1)

FC Versailles 78 (N2) - Toulouse FC (L2).