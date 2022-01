Mercato : Amavi en passe de retourner à Nice ?

Jordan Amavi (27 ans) pourrait retourner à Nice, dans les prochains jours. L'OM pourrait le prêter avec option d'achat.





Selon les renseignements recueillis par RMC Sport, les discussions concernant le possible prêt de Jordan Amavi à l'OGC Nice se sont accélérées, ces dernières heures. Elles pourraient bientôt aboutir. Les négociations toucheraient actuellement à la prise en charge du salaire et à l'inclusion possible d'une option d'achat. L'OM pourrait vraisemblablement continuer à assumer une partie de sa rémunération.



Prolongé en mai dernier, le joueur n'a pas bénéficié du temps de jeu qu'il escomptait, ce début de saison. Jorge Sampaoli ne l'a aligné que 4 fois, depuis le début des compétitions. Christophe Galtier apprécierait son profil et voudrait faire de lui le successeur d'Hassane Kamara, lequel est en passe de rejoindre Watford.



Le départ de Jordan Amavi pourrait aider à Pablo Longoria à se créer une marge de manoeuvre pour recruter, cet hiver. Il permettrait en effet de réduire la masse salariale.