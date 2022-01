Obraniak : "Il faut un mécène pour l'OM"

Souvent associé à des rumeurs de rachat par l'Arabie Saoudite, le club marseillais appartient toujours, pour l'instant, à l'Américain Frank McCourt.





Sur La Chaîne L'Équipe, Ludovic Obraniak a dit espérer un rachat de l'OM pour pouvoir battre le PSG : "On sent que le niveau de notre championnat est en hausse. Je trouve que par rapport au PSG, il n'y a pas encore assez de rivalité pour concurrencer et du challenge... Mon souhait, c'est des sous pour l'OM pour pouvoir venir piquer le PSG ! Un rachat avec de vrais fonds ? Il faut un mécène pour l'OM."



Sans mécène richissime, même si Frank McCourt met régulièrement la main à la poche pour le club, l'OM est 3e de L1, avec autant de points que le 2e (Nice) et un match en moins.