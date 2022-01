La victoire contre Chauvigny n'apporte pas de certitudes selon Riolo

Sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur la large victoire de l'OM (3-0), dimanche, en Coupe de France.





"L'OM s'est qualifié facilement en mettant une équipe type, en jouant le match sérieusement. Il n'y avait pas de raison de faire tourner. L'OM a joué comme à son habitude, ils ont fait le travail, mais j'ai revu plein de choses qui n'étaient pas satisfaisantes. Un manque d'efficacité, un ballon qui tourne de façon parfois un peu stérile. (Arkadiusz) Milik avant de marquer son joli but, il y a eu des occasions ratées, ça n'a pas montré que la grosse efficacité était de retour. Ça fait 3-0 au final mais c'est un tout petit adversaire, je ne pense pas que cela apporte des certitudes. (...) C'est le niveau amateur. Tu as peu d'enseignements, tu prends ta qualification et tu oublies en pensant au match de Bordeaux, s'ils peuvent aligner une équipe."



Le match contre Bordeaux en L1, vendredi soir, est en effet grandement menacé à cause de la situation sanitaire dans le club girondins, ou plus de 15 joueurs ont le Covid-19.