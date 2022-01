Boca Juniors aurait lancé son offensive pour Benedetto

Boca Juniors aurait transmis une proposition pour s'attacher les services de Dario Benedetto (31 ans). Elle devrait être acceptée.





D'après les renseignements recueillis par Foot Mercato, le club argentin a fait une offre à l'OM, en vue de faire revenir l'attaquant. L'opération pourrait bientôt aboutir, alors que le joueur et son agent (qui est propriétaire d'Elche où il est prêté) seraient favorables à un retour à Buenos Aires. Quant aux dirigeants phocéens, ils ne devraient pas le retenir, bien que son contrat coure jusqu'en juin 2023 et que les Xeneizes ne vont pas beaucoup miser pour son transfert, en tout cas beaucoup moins que les 14 millions d'euros dépensés par les Olympiens en 2019.



Dario Benedetto devrait ainsi en rester à 17 buts inscrits et 5 passes décisives réalisées en 71 matchs avec l'OM, toutes compétitions confondues. Il a aussi marqué 2 fois en 15 apparitions avec Elche. Il laissera un souvenir assez mitigé, en raison de son irrégularité. Il a tout de même mis quelques buts qui demeureront dans les mémoires, avec l'équipe d'André Villas-Boas. On peut regretter qu'il ait trop rarement connu la grosse ambiance de l'Orange Vélodrome, alors qu'il a surtout joué avec des huis clos.