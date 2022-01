Ibrahimovic et Zidane rendent hommage à Papin

Zinedine Zidane et Zlatan Ibrahimovic ont rendu hommage à Jean-Pierre Papin. Le Français se rappelle avoir beaucoup vibré sur ses buts, à Marseille.





"JPP, encore merci pour tout ce que tu as fait pour le football en général, mais surtout pour l'OM. J'étais jeune à l'époque, j'étais en tribunes, et j'ai tu m'as fait vibrer, comme beaucoup de Marseillais", a lancé l'ancien Madrilène au micro de Téléfoot. Zlatan Ibrahimovic a également confié le bien qu'il pensait de l'ancien buteur phocéen : "Pour moi, en tant que footballeur, en tant que buteur, il a écrit l'histoire de ce sport. Tout ce qu'il a réalisé, c'est fantastique", a-t-il lâché, montrant qu'il se souvient bien de l'histoire olympienne.



Jean-Pierre Papin a défendu les couleurs de l'OM entre 1986 et 1992, pour un total de 182 buts inscrits en 274 matchs. Il a obtenu le Ballon d'Or en 1991, soit à la fin de l'année où le club a atteint la finale de la Coupe des Clubs Champions, après avoir sorti le Milan AC et le Spartak Moscou. Il s'était alors incliné en finale, aux tirs au but, face à l'Étoile Rouge de Belgrade.