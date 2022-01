Ayadi : "Ils sont cinq niveaux au-dessus"

Naissim Ayadi, joueur de l'US Chauvigny, a confié ses impressions après avoir affronté l'OM. Il apprécie particulièrement le jeu de Dimitri Payet (34 ans).





"On a essayé de tout donner, c'était un rêve d'arriver jusqu'ici, j'espère que tout le monde a croqué en plein dedans. On n'a pas eu la force de l'emporter, mais je n'ai aucun regret. On a fait un bon parcours, ça s'arrête ici, mais avec une belle fête", a-t-il indiqué aux médias (propos recueillis par L'Équipe). Il a noté une différence de niveau : "Ils ont eu beaucoup la possession, leur jeu est bien huilé avec du jeu à deux à trois. J'espère qu'on a appris et qu'on en sortira grandi. Ils sont cinq niveaux au-dessus." Il a enfin donné le nom du joueur qui l'a le plus impressionné : "J'ai beaucoup d'admiration pour Dimitri Payet, dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose."



L'US Chauvigny avait notamment éliminé Le Havre, il y a deux tours. Il sort par la grande porte, alors qu'il occupe actuellement la 4e position du classement de son groupe en National 3.